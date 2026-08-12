Житель Южной Кореи вышел на утреннюю прогулку и увидел ракету КНДР

КНДР запустила в море баллистическую ракету в преддверии военных учений США и Южной Кореи. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Утром 12-го числа в районе Гонхёнчжин уезда Госон провинции Канвон был обнаружен объект, предположительно баллистическая ракета, запущенная Северной Кореей», — утверждается в публикации.

По данным агентства, ракету заметил местный житель во время утренней прогулки в уезде Госон. После увиденного в небе дымового следа мужчина проверил карту, отметив, что ракета летела из Северной Кореи в сторону Японского моря.

Ранее стало известно, что Республика Корея остается приверженной своей политике и не станет поставлять летальное оружие на Украину.