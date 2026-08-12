Названо неуязвимое оружие для прорыва обороны ВСУ

Авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые Воздушно-космические силы (ВКС) России активно применяют в ходе спецоперации, неуязвимы для противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Преимущества умных бомб назвал обозреватель РИА Новости Андрей Коц.

Он напомнил, что в конце 2022 года в арсенале ВКС появились бомбы с УМПК, которые состоят из складных крыльев и блока наведения. Это оборудование превращает свободнопадающую бомбу в высокоточное оружие. Дальность боеприпаса позволяет летчикам наносить удары, оставаясь вне зоны действия ПВО противника.

По словам Коца, фугасные авиабомбы с УМПК играют решающую роль в прорыве укрепленных линий обороны противника. Боеприпасы способы пробивать перекрытия блиндажей и разрушать бетонные конструкции. «Способов противодействия ФАБ с УМПК противник так и не смог придумать. Учитывая, что свободнопадающих авиабомб на российских складах с советских времен осталось еще очень много, они и дальше будут служить одним из главных средств взламывания вражеской обороны», — заявил Коц.

В апреле появились кадры боевого вылета бомбардировщика Су-34М с четырьмя бомбами ФАБ-500 М62, оснащенными УМПК.