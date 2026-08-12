Конвертоплан США совершил экстренную посадку в Японии

Американский конвертоплан CV-22 Osprey совершил экстренную посадку на аэродроме сухопутных сил самообороны Японии в префектуре Тотиги. Об этом пишет Kyodo со ссылкой на министерство обороны Японии.

По информации агентства, инцидент произошел 10 августа. Военное ведомство к 12 августа оповестило о ЧП органы власти префектуры.

Из материала следует, что воздушное судно село на аэродроме Уцуномия. Как выяснили журналисты, сам по себе конвертоплан приписан к авиабазе Йокота, расположенной в префектуре Токио. Какие-либо подробности о произошедшем пока не поступали.

В начале текущей недели Африканское командование Вооруженных сил США сообщило, что американский военный самолет потерпел крушение в районе аэродрома Шабеллей в Джибути. ЧП произошло 9 августа. В результате происшествия никто не пострадал, информация о причинении какого-либо ущерба имуществу также не поступала. Причины инцидента должны были выяснить сотрудники профильных служб. Предварительно, крушение произошло не из-за внешнего вмешательства.