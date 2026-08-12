США завершили первые ключевые испытания системы ПРО «Золотой купол»

Американские компании успешно испытали космические аппараты для системы ПРО «Золотой купол» стоимостью 185 млрд долларов, сообщает Bloomberg.

По данным Bloomberg, SpaceX, Northrop Grumman и другие компании, разрабатывающие космические перехватчики в рамках программы «Золотой купол» стоимостью 185 млрд долларов, успешно завершили первые ключевые испытания, передает «Интерфакс».

Начальные проверки включали передачу данных с датчиков на перехватчик, а также демонстрацию работы двигателей аппаратов. Руководитель проекта генерал Майкл Гетлейн сообщил, что теперь подрядчики переходят к демонстрации работоспособности технологий непосредственно в космосе.

В конце июня глава Пентагона Пит Хегсет заявил о проведении первого успешного испытания перспективного комплекса.

Министр войны США лично присутствовал на прошедших пусках.

Ранее сообщалось, что Пентагон планирует завершить первые испытания по программе космической противоракетной обороны «Золотой купол» до конца 2026 года.

До этого военное ведомство США завершило работу над проектом этой системы.

Также космические силы США заключили несколько контрактов на разработку прототипов космических перехватчиков.