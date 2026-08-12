Кондратьев заявил об атаке нескольких сотен БПЛА на Кубань

КРАСНОДАР, 12 августа. /ТАСС/. Краснодарский край в ночь на 12 августа подвергся массированной атаке нескольких сотен беспилотников. Силы ПВО уничтожили все воздушные цели, однако под удар попали гражданские объекты и жилые дома, есть погибшие и пострадавшие. Об этом в "Максе" сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, атака затронула Новороссийск, Анапу, Геленджик и Темрюкский район. В результате ударов по гражданской инфраструктуре и домам мирных жителей погибли и пострадали люди, среди них есть дети.