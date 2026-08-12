Над военными объектами Германии зафиксировали сотни подозрительных дронов

Представитель оперативного командования бундесвера заявил, что за последние несколько лет над военными объектами Германии было зафиксировано несколько сотен подозрительных беспилотных летательных аппаратов, включая целые рои дронов. Однако он не привёл никаких доказательств и отказался раскрывать детали инцидентов.

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По его словам, страна ежедневно сталкивается с гибридными угрозами, такими как дезинформация, кибератаки и шпионаж.

В январе 2024 года газета Bild уже сообщала, что бундесвер более года пытается установить происхождение дронов, появляющихся над военными тренировочными зонами и казармами, и подозревает причастность Москвы, хотя никаких доказательств или перехваченных аппаратов представлено не было.

Ранее сообщалось, что истребитель F-16 перехватил самолет над Огайо.