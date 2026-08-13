В США призвали снова наносить удары по Ирану

Глава Центрального командования Вооружённых сил США адмирал Брэд Купер в ходе визита в Израиль выступил с предложением возобновить совместные удары по иранской инфраструктуре. По данным 13-го канала израильского телевидения, он провёл встречи с высшим командованием ЦАХАЛ, на которых заявил, что атаки на объекты газовой, нефтяной и электроэнергетической отраслей Ирана могут изменить позицию Тегерана на переговорах.

Купер подчеркнул, что такие удары будут «очень болезненными» для иранской стороны и способны изменить правила игры. По его словам, в нынешних условиях Иран не собирается корректировать свою позицию, и у США может не остаться иного выбора, кроме как возобновить боевые действия — с привлечением Израиля.

Это заявление прозвучало на фоне недавних сообщений президента США Дональда Трампа о том, что он отменил атаки на Иран ради сделки, предусматривающей открытие Ормузского пролива и договорённости по ядерной программе. Однако в Тегеране подчеркнули, что переговоры по Ормузу ведутся исключительно с Оманом, а прямого диалога с США нет. Таким образом, позиция Купера демонстрирует потенциальный разрыв между публичной дипломатией Вашингтона и военными сигналами, направляемыми союзникам.

В то же время израильские военные объявили о ликвидации командира военного крыла ХАМАС в Газе.