Стало известно о страхе США и 40 других стран из-за решения Китая

Совместное заявление США и 40 других стран по баллистическим ракетам стало реакцией на действия Китая. Такое мнение выразил сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Александр Ермаков, его слова приводит Новости Mail.

6 июля Китай провел запуск баллистической ракеты с борта ракетного подводного крейсера стратегического назначения (ПЛАРБ) «Тип 094» возле базы Люйшунь в Желтом море через несколько часов после подписания Австралией союза с тихоокеанским государством Фиджи.

«Запоздалая на первый взгляд реакция на действия Китая объясняется тем, что быстро скоординировать такую инициативу невозможно. Обычно КНР испытывает свои баллистические ракеты на внутренних трассах, но в июле они провели пуск на большую дальность в международные воды Тихого океана», — указал он.

Эксперт пояснил, что запуск Китаем баллистической ракеты «сильно переполошил страны региона». В частности, они начали опасаться «угрозы со стороны Пекина».

Ранее 41 страна выступила с заявлением, призывающим заблаговременно сообщать о пусках баллистических ракет и ракет-носителей. В частности, предлагается уведомлять о пусках ракет за 24 часа. Сообщение должно содержать информацию о классе ракеты, районе запуска и планируемом направлении.