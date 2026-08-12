В США прошли первые испытания системы ПРО «Золотой купол»

Ряд американских компаний, участвующих в разработке системы противоракетной обороны «Золотой купол», успешно завершили первые ключевые испытания своих технологий. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на генерала Космических сил США Майкла Гетлейна.

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По его словам, в число компаний, завершивших первую серию тестов, входят SpaceX и Northrop Grumman. В рамках испытаний подрядчики проверяли передачу данных от сенсоров к перехватчикам, а также работу силовых установок.

После завершения первого этапа испытаний компании должны перейти к следующей фазе. Она будет направлена на демонстрацию возможностей разработанных технологий непосредственно в космосе.

Пентагон ускорил испытания системы ПРО "Золотой купол"

«Золотой купол» — создаваемая США многоуровневая система ПРО, предусматривающая использование наземных и космических средств обнаружения и перехвата ракетных угроз.

В мае прошлого года власти США объявили о выделении средств на создание проекта «Золотой купол». Власти Канады выразили желание принять участие в проекте ПРО. Конгресс США оценил его стоимость в $1,2 трлн.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные будут следить за реализацией плана США по созданию системы противоракетной обороны «Золотой купол», а также возможность ее размещения в Гренландии.

Ранее Китай и Россия выступили против проекта США «Золотой купол».