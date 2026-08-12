Северная Корея осуществила пуск ракеты

Северная Корея запустила в восточном направлении баллистическую ракету. Об этом, ссылаясь на береговую охрану Японии, сообщает Reuters.

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В настоящее время ракета уже упала. Координаты ее падения не приводятся.

До этого сеульское информационное агентство «Рёнхап» со ссылкой на командование армии Южной Кореи сообщило, что со стороны КНДР был запущен неопознанный снаряд.

6 августа сообщалось, что Северная Корея, предположительно, запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.

5 июля лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за запуском стратегических крылатых ракет с эсминца «Кан Гон». Во время испытаний были протестированы системы главных вооружений, в том числе палубные орудия, пулеметы и средства радиопомех.

Ранее Северная Корея заявила о приближении войны на полуострове.