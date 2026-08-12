Су-57 сочли ключевым элементом для завоевания превосходства в воздухе

Истребитель пятого поколения Су-57 стал основным элементом для завоевания превосходства в воздухе. Об этом в интервью «Красной звезде» сообщил командующий Военно-воздушными силами (ВВС) — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-полковник Сергей Кобылаш.

По его словам, сейчас авиационную поддержку наземным силам обеспечивают истребители поколения 4++ Су-35С и Су-30СМ, а также фронтовые бомбардировщики Су-34М.

«Ключевым элементом для завоевания превосходства в воздухе являются истребители пятого поколения Су-57», — сказал командующий.

Прототип Су-57 совершил первый полет в 2010 году, а в 2020-м Воздушно-космические силы получили первый серийный самолет. В 2026 году впервые поднялся в воздух двухместный Су-57Д. Самолеты применяют в ходе специальной военной операции. Су-57 считается единственным самолетом пятого поколения, который доказал эффективность в условиях применения современных средств противовоздушной обороны.

В мае стало известно, что Су-57 совершил полет с подвесным разведывательно-прицельным комплексом 101КС-Н. Модуль с многоканальной оптической системой предназначен для обнаружения и распознавания наземных целей.