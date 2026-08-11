Британия захотела возобновить военные контакты с Россией

Британское руководство выразило заинтересованность в восстановлении диалога с российским военным руководством для предотвращения непреднамеренной эскалации и прямых столкновений между двумя странами, сообщила газета The Times.

Лондон стремится возобновить контакты с военным руководством России, чтобы избежать инцидентов, способных привести к прямым боевым действиям, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Times.

«Высокопоставленные чиновники и дипломаты обеспокоены отсутствием связи между двумя сторонами и риском того, что недоразумение в открытом море может стать поводом для более широкого конфликта с Россией», – сказано в статье газеты.

Вопрос о необходимости переговоров подняли после июньского инцидента, когда российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел упредительную стрельбу в Ла-Манше из-за опасного приближения британской яхты.

Официальный представитель британского правительства подтвердила стремление восстановить военные связи.

«Наличие посольства в Москве позволяет нам отправлять ясные и четкие сигналы напрямую российскому правительству, что помогает защищать британские интересы и управлять рисками эскалации», – заявила она.

Последний раз начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов общался с британским коллегой в сентябре 2022 года. Главы оборонных ведомств контактировали в октябре того же года, когда Сергей Шойгу звонил Бену Уоллесу по поводу возможных провокаций с «грязной бомбой». В 2024 году Британия выслала российского военного атташе, на что Москва ответила симметрично.

Бывший британский военный атташе в России Джон Форман назвал высылку контрпродуктивной и призвал к личным контактам. Издание отмечает, что между странами сохраняется «горячая линия», но она используется реже, чем до начала спецоперации на Украине, и ее недостаточно для предотвращения просчетов.

В Британии пошутили над угрозой нападения России на НАТО

Ранее экипаж фрегата «Адмирал Григорович» открыл упредительный огонь по британской яхте в проливе Ла-Манш.

Депутат Госдумы Андрей Колесник назвал данный инцидент сознательной провокацией Лондона.

Позже сторожевой корабль «Неустрашимый» провел учебные стрельбы вблизи побережья Соединенного Королевства.