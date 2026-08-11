В Пентагоне подтвердили удар по грузовому судну в Оманском заливе

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что американские военные вывели из строя рулевое управление грузового судна M/V Vela Nova под флагом Панамы за попытку пересечь Оманский залив.

«Сегодня силы CENTCOM вывели из строя рулевое управление грузового судна M/V Vela Nova под флагом Панамы, когда оно пыталось нарушить американскую блокаду Ирана», — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, вертолет ВМС США MH-60 выпустил две ракеты Hellfire по машинному отделению Vela Nova после того, как экипаж проигнорировал неоднократные предупреждения от американских военных.

До этого сообщалось, что после атаки экипаж попытался перейти на другое гражданское судно.

9 августа телерадиокомпания IRIB сообщила, что комиссия иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике одобрила законопроект по управлению Ормузским проливом, предполагающий введение запрета на проход через него судов Израиля и США.