Хуситы заявили об атаке на НПЗ Saudi Aramco в Саудовской Аравии

Йеменские хуситы заявили об ударе двумя беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco в саудовском Джизане. Об этом сообщило агентство SABA.

«Удары нанесены в ответ на нарушение саудовским противником воздушного пространства Йемена и суверенитета страны в провинциях Саада и Хаджа», - говорится в сообщении.

Saudi Aramco - крупнейшая нефтегазовая компания Саудовской Аравии. Джизан расположен на юго-западе страны, недалеко от границы с Йеменом.

Ранее хуситы нанесли серию ударов по позициям сил, поддерживаемых Саудовской Аравией, в районе города Моха и провинции Мариб. Для атаки применялось большое количество ракет и беспилотников. Под огонь попали места сосредоточения военных, склады вооружения и командные пункты. По данным подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah, в результате погибли и получили ранения десятки человек.