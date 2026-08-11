СМИ раскрыли просьбу Саудовской Аравии к США

Саудовская Аравия в начале августа призвала США не прибегать к запланированной атаке на Иран из опасений, что американские силы не смогут защитить страны региона от иранских ответных ударов. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновника из королевства.

По данным издания, наследный принц Мухаммед бин Салман заявил американскому лидеру Дональду Трампу, что агрессия США может привести к ответным ударам Ирана по объектам в соседних странах. На фоне дефицита перехватчиков у США и демонстрации Ираном способности преодолевать систему обороны угроза серьезного урона была вполне реальной, говорится в публикации.

«Принц Мухаммед призвал Трампа к деэскалации», — сказал чиновник из Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия обратилась с призывом к США

До этого The Wall Street Journal писал, что с февраля 2026 года, с начала военной операции США и Израиля против Ирана, Тегеран нанес по американским военным базам более 2 тыс. ракетно-дроновых ударов. Повреждения получили по меньшей мере 20 объектов в восьми странах Ближнего Востока, где расположены базы или техника США. Силы Исламской Республики повредили или уничтожили свыше 42 американских военных самолетов, а общий ущерб составил $13 млрд.

В июле Трамп обсудил иранский кризис с президентом России Владимиром Путиным. В телефонном разговоре лидер РФ заострил внимание собеседника на «неизбежных, крайне пагубных последствиях» для всего мира, которые могут возникнуть при переходе США и Израиля к «силовым акциям».