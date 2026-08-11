Румынские военные уничтожили два дрона в Чёрном море

Румынские военные уничтожили два беспилотника, дрейфовавших в Чёрном море вблизи крупного морского газового проекта Neptun Deep. Об этом сообщил врио министра обороны Румынии Раду Мируцэ.

По его словам, дроны обнаружило гражданское судно, работавшее в районе газового проекта. Министр не уточнил происхождение беспилотников.

«Для обеспечения безопасности судоходного маршрута и работ, проводимых вокруг платформы, было принято решение осуществить контролируемое уничтожение путём подрыва», — цитирует врио министра Reuters.

Ранее в турецкой провинции Артвин на черноморском побережье нашли беспилотник.