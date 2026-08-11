Минобороны сообщило об уничтожении украинского катера в Черном море

Российские военные за сутки поразили украинский патрульный катер в акватории Черного моря, сообщает РИА Новости со ссылкой на сводку Минобороны РФ.

Также отмечается, что удары наносились по логистическим объектам, которые использовались для обеспечения нужд ВСУ. Кроме того, в зоне поражения оказались арсеналы с боеприпасами, хранилища ударных беспилотников и пункты временного размещения украинских формирований и иностранных наемников. Всего огневое воздействие зафиксировано в 154 районах.

Ранее издание Politico со ссылкой на дипломата ЕС сообщило, что европейские страны, расположенные в непосредственной близости от России, с меньшей готовностью передают Украине системы ПВО Patriot, поскольку их собственных средств противовоздушной обороны недостаточно для выполнения национальных задач.

По данным издания, эти государства уже оценили свои возможности как недостаточные, чтобы жертвовать комплексами.