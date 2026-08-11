Появились кадры удара ФАБ-3000 по гостинице с операторами БПЛА в Херсоне

ВКС России нанесли удар по гостинице "Фрегат" в центре Херсона. Дежуривший над городом БПЛА-разведчик прислал видео атаки.

Гостиничный комплекс давно уже не принимает туристов: командование ВСУ разместило в нем операторов БПЛА, узел связи и личный состав, - пишет Украина.ру. Поэтому армия России атаковала "Фрегат" и ранее, но удар такой мощности нанесен впервые.

Результаты атаки пока неизвестны. Ранее Минобороны РФ рассказало об ударах по пунктам управления БПЛА в ДНР и Херсонской области. В частности, для уничтожения дроноводов в поселке Антоновка также использовали ФАБ-3000. На месте взрыва появилось "огненное сердце""огненное сердце".

Гостиничный комплекс "Фрегат" был построен на набережной Днепра в 1989 года в рамках масштабного проекта по изменению прибрежной части города. Здание возведено по типовому проекту, но элементы декора - в том числе паруса и большой фонтан перед входом, - придали гостинице эффектный вид и сделали ее одной из визитных карточек Херсона.

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Это был один из последних "многонациональных" проектов Советского Союза: в отделке использованы розовый камень из Армении и паркет из Закарпатья. Комплекс находится неподалеку от памятника "Фрегат", установленного в 1972 году в честь первых строителей Черноморского флота.