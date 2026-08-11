В Польше предложили создать бригаду ВСУ из неработающих украинцев

Депутат сейма Польши Анджей Сливка от оппозиционной партии «Право и справедливость» предложил сформировать бригаду или дивизию ВСУ из неработающих граждан Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее депутат Европарламента от Польши Тобиаш Бохеньский заявил, что в случае прихода к власти в Польше из страны депортируют украинцев призывного возраста. В ответ на это замглавы МВД и администрации Польши Мачей Душчык заявил, что около 95% таких беженцев работают в Польше легально.

«По нашему мнению, если это даже 5%, это как минимум бригада, если не дивизия, которые могут быть сформированы и которые могут воевать за свою страну», — заявил Сливка.

Он добавил, что неработающих украинцев на территории Польши следует идентифицировать. Это необходимо в том числе для безопасности республики.