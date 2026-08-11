Польша и США подписали контракт на центр обслуживания Apache

Польский военный авиационный завод №1 в Лодзи и Boeing подписали контракт на создание центра по обслуживанию 96 ударных вертолётов Apache AH-64E, сообщает TVP Info. Премьер Дональд Туск заявил, что центр станет крупнейшим в Европе. Варшава начнёт получать вертолёты в 2028 году.

Контракт стоимостью $10 млрд подписан в августе 2024 года. В марте Польша заключила соглашение с Lockheed Martin.

Центр будет обслуживать Apache на протяжении всего срока службы. Это укрепит обороноспособность страны.

Поставки начнутся в 2028 году. Польша активно модернизирует военную авиацию.

Сотрудничество с США продолжается. Вопросы безопасности остаются приоритетными.

В 2025 году Польша уже закупала американское вооружение. Кроме того, в июне 2026 года Варшава усилила восточный фланг НАТО.