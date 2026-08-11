Европейские страны, расположенные в непосредственной близости от России, с меньшей готовностью передают Украине системы ПВО Patriot, поскольку их собственных средств противовоздушной обороны недостаточно для выполнения национальных задач, сообщает Politico со ссылкой на дипломата ЕС.

По данным издания, эти государства уже оценили свои возможности как недостаточные, чтобы жертвовать комплексами. Высокопоставленный чиновник добавил, что украинские дипломаты ведут переговоры с Испанией и Грецией, однако ключевое решение зависит от США. Вашингтон мог бы помочь, но пока этого не делает, что осложняет ситуацию для всех остальных, отметил собеседник издания.

Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Киеву препятствуют мирному урегулированию и вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с оружием для Украины становятся законной целью для российской армии. В Кремле также указывали, что западные поставки вооружений не способствуют переговорам и могут привести к негативным последствиям.

Ранее в официальных документах конгресса США появилась информация о предполагаемой передаче Украине пусковых установок MLRS и баллистических ракет ATACMS через частные турецкие компании MKE, ASFAT и ARCA Savunma, а также болгарскую VTIC International Ltd. и американские Pansophico и Patriot Defense Group.