Оружие конца света: какой советской ракеты до сих пор боится Вашингтон

Баллистическая ракета Р-36М2 «Воевода», прозванная на Западе «Сатаной», держит в ужасе Вашингтон уже десятки лет. РИА Новости напомнила ее характеристик и то, чем она поразила страны НАТО.

В конце 60-х командование советских РВСН пришло к выводу, что принятая в 1967 году на вооружение тяжелая баллистическая ракета Р-36 не вполне отвечает требованиям. Она могла нести всего три боевых блока, не отличалась высокой точностью и не оснащалась комплексом средств для прорыва системы противовоздушной обороны противника.

В 1969 году в КБ «Южное» приступили к разработке другой ракеты: в три раза превосходящей по точности, в четыре — по боеготовности, в полтора — по энергетическим возможностям и в 15-30 раз — по защищенности пусковой установки. Так появилась Р-36М — двухступенчатая жидкостная ракета с последовательным расположением ступеней. Все три ее варианта имели усовершенствованный комплекс средств преодоления противоракетной обороны.

Даже ограниченный удар Р-36М нанес бы неприемлемый для Вашингтона ущерб. Боевой блок с разделяющейся головной частью по мощности сопоставим с 25 атомными бомбами, сброшенными на Хиросиму — одна ракета с десятью блоками способна устроить 250 подобных взрывов.

В 1980 году на вооружение приняли усовершенствованный вариант Р-36М УТТХ. Ракета оказалась точнее и накрывала большую территорию благодаря новой системе, разводящей боевые блоки с оптимальными интервалами. Процесс подготовки к пуску во многом автоматизировали и сократили до минуты.

Венцом программы тяжелых советских МБР стала Р-36М2, которую приняли на вооружение в августе 1988 года. При разработке конструкторы пытались главным образом улучшить противодействие системам ПРО и сделать ракету более устойчивой к поражающим факторам ядерного взрыва. Самый мощный боевой ракетный комплекс в мире стоит на вооружении РВСН России и сегодня.

Р-36М2 способна забросить на расстояние до 11 тысяч км девять боевых блоков по 800 килотонн. Удар всего восьми-десяти ракет уничтожит 80% промышленного потенциала США и большую часть населения. Американцы до сих пор рассматривают ракету как приоритетную цель для первого удара, однако поразить ее не так просто: по сравнению с предыдущими моделями она в десять раз устойчивее к рентгеновскому излучению и в 100 — к гамма-нейтронному. Шахтно-пусковые установки выдерживают прямое попадание боевого блока, а в комплексе есть дополнительные средства преодоления ПРО — тяжелые и легкие ложные цели, а также дипольные отражатели.

Сейчас «Воеводу» в РВСН постепенно меняют на новейшую РС-28 «Сармат». По тактико-техническим характеристикам она лучше всего, что есть на вооружении других стран с действующими ракетно-ядерными программами. МБР несет 12 боевых блоков мощностью 750 килотонн каждый, а габариты у него как у Р-36М2 — это позволит перевооружиться как можно скорее, без основательной переработки шахт.

Кроме того, «Сармат» имеет огромную дальность: около 18 тысяч километров по баллистической траектории или до 35 тысяч километров по суборбитальной. В РС-28 заложен принцип частично-орбитальной бомбардировки — ракета летит по низкой околоземной орбите, чтобы ударить с самого неожиданного для противоракетной обороны противника направления. Например, через Южный полюс.