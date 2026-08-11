Названа ракета для уничтожения промышленного потенциала США

Межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) комплекса Р-36М2 «Воевода» способны уничтожить большую часть промышленного потенциала США. Преимущества изделия назвал обозреватель Андрей Коц.

По его словам, ракета комплекса Р-36М2, которую приняли на вооружение в 1988 году, считается вершиной развития тяжелых МБР СССР. Конструкторы улучшили системы противодействия средствам противоракетной обороны. «Воевода» считается самым мощным ракетным комплексом в мире. Ракета может забросить десять боевых блоков мощностью по 800 килотонн на расстояние до 11 тысяч километров.

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«Советские стратеги подсчитали: удар восьми-десяти ракет уничтожит 80 процентов промышленного потенциала США и большую часть населения. Разумеется, американцы до сих пор рассматривают "Сатану" как приоритетную цель для первого удара», — пишет Коц.

В мае президент РАН Геннадий Красников сообщил, что ученые работали над созданием МБР «Сармат» более десяти лет. Новая ракета заменит Р-36М2.