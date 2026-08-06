ЦАХАЛ вернул домой 15 израильтян, незаконно пересекших границу с Ливаном

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала еще один случай нарушения границы с Ливаном, когда 15 сограждан сломали пограничное заграждение и перешли с израильской стороны в направлении арабской республики. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"15 израильских гражданских лиц прибыли в район Гаджар, повредили пограничное ограждение и пересекли границу с Ливаном. В район были направлены силы Армии обороны Израиля и израильской пограничной полиции для их обнаружения и возвращения в Израиль. Задержанные гражданские лица были переданы в израильскую полицию для дальнейших разбирательств", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что ЦАХАЛ "решительно осуждает подобные инциденты". "Правоохранительные органы обязаны привлечь к ответственности причастных к этому лиц и предотвратить повторение подобных действий, которые являются уголовным преступлением", - подчеркнули в армейской пресс-службе.