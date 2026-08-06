Al Hadath: о соглашении по Ормузскому проливу могут объявить в ближайшие дни

Объявление о соглашении между Ираном и Оманом по открытию Ормузского пролива может состояться в ближайшие дни, сообщает Al Hadath со ссылкой на источник.

«Объявление о заключении соглашения о возобновлении работы Ормузского пролива может быть сделано в течение нескольких дней», — говорится в публикации.

При этом, как отмечает источник, документ ещё должен получить одобрение Высшего совета национальной безопасности исламской республики.

Также телеканал подчёркивает, что Иран и Оман достигли взаимопонимания относительно открытия Ормузского пролива.