Корвет ТОФ "Гремящий" поразил цель ракетой "Калибр"

Экипаж корвета "Гремящий" во время учения Тихоокеанского флота на Камчатке выполнил успешный пуск крылатой ракеты "Калибр" по береговой цели на полигоне "Кура".

Пуск выполнялся из акватории Авачинского залива. Дальность полета ракеты составила 1300 километров.

"Боевое упражнение выполнялось в сложной помеховой обстановке", - цитирует ТАСС пресс-службу флота.

Стрельба прошла в рамках масштабного учения ТОФ для боевой подготовки флота в 2026 году. В маневрах принимают участие около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения. Задействовано также около 30 самолетов, вертолетов и беспилотников морской авиации и более 13 тысяч военнослужащих.

Учение проводится в акваториях Японского, Охотского морей и северо-западной части Тихого океана под руководством командующего флотом адмирала Виктора Лиина.