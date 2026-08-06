ВС РФ взяли в плен в Судже солдата ВСУ в женском платье берцах

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Российские военные во время освобождения Суджи в марте 2025 года взяли в плен солдата ВСУ в женском платье и в американских берцах. Об этом рассказал ТАСС священник спецназа "Ахмат" отец Евгений, который во время вторжения ВСУ укрывал мирных жителей в храме города.

"Один неприятный момент был, когда вытащили из подвала украинского паренька. Да такого, в женском платье и в американских берцах. Ребята, конечно, со злости его чуть не разорвали. Я даже был вынужден даже защищать его. Ребята, только без рукоприкладства, говорю, давайте будем цивилизованными. Кроме жалости и чувства презрения, я ничего не испытал. Молодой парень, весь в наколках, с испуганными глазами, загнанный, как затравленная собачонка", - сказал священник.

Он добавил, что пленный, судя по говору, был с Западной Украины и практически не мог отвечать на вопросы российских военных, "с трудом находил слова". В подвале, где он находился, было найдено оружие, которое солдат ВСУ пытался спрятать.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. 13 марта 2025 года Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи силами группировки "Север". ВСУ после освобождения ВС РФ Суджи лишились главного хаба и укрепрайона в Курской области.