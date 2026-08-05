В Донецке пожилая женщина погибла и две пострадали при атаке БПЛА на медобъект

В Донецке пожилая женщина погибла и ещё две женщины пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ на медицинское учреждение, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате атаки БПЛА на медицинское учреждение в Киевском районе погибла женщина 1948 года рождения», — написал он в своём Telegram-канале.

Кроме того, пострадали две женщины 1946 и 1952 годов рождения.

Ранее четыре сотрудника скорой помощи пострадали в результате атаки ВСУ на Горловку в ДНР.