Над Ульяновской областью сбили четыре украинских БПЛА

Средства ПВО ликвидировали четыре беспилотника над территорией Ульяновской области, пострадавших и повреждений имущества нет. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских в Telegram-канале.

"Дежурными средствами ПВО над территорией нашего региона перехвачено и уничтожено четыре вражеских БПЛА. Пострадавших и повреждений имущества нет", - написал он.

Русских добавил, что места падения зафиксированы на территории Старомайнского и Цильнинского районов.