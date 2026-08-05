Минобороны опубликовало полный список целей ночного массированного удара ВС РФ

Министерство обороны РФ опубликовало полный список объектов на Украине, которые стали целями массированного удара, нанесенного в ночь на 5 августа.

Четыре пораженных объекта находились в Киеве:

Логистический центр "МЛП-Чайка", который был задействован для хранения и распределения комплектующих для БПЛА большой и средней дальности.Инновационный терминал и логистический центр "Новая почта". Как заявили в МО, это были крупнейшие автоматизированные сортировочные комплексы. Там хранились и распределялись товары двойного назначения, в том числе для производства беспилотников большой и средней дальности, а также роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.Транспортно-логистический центр "Транс-логистик". Там производились беспилотники различных модификаций, хранились материально-технические средства в интересах ВСУ.Логистический центр "Эпицентр" Киев. Это был крупный склад данной компании, обеспечивающий обработку заказов, сортировку, хранение и доставку товаров двойного назначения и комплектующих для производства БПЛА.

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Еще три объекта были поражены в Киевской области:

Логистический центр "Терминал Бровары". На складе хранились комплектующие для БПЛА большой и средней дальности, в том числе иностранного производства.Транспортно-логистический центр Бровары "Рабен Украина". В военном ведомстве уточнили, что это был крупный узел по распределению и хранению комплектующих для дронов различного назначения.Логистический центр "Бровары", являющийся крупным сортировочным комплексом компании "Новая почта". Там также хранились беспилотники и комплектующие к ним.

Кроме того, к югу от Одессы были поражены три сухогруза, которые везли вооружение и военное имущество для ВСУ.