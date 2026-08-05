ВС РФ нанесли один из самых массированных ракетных ударов по Киеву

Российские войска в ночь на 5 августа нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и дальнобойными ударными беспилотниками. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

© Минобороны РФ

В результате были поражены транспортно-логистические и распределительные центры в Киеве и Киевской области, которые использовались для хранения и доставки вооружений и других военных грузов, а также производства и распределения БПЛА. Кроме того, южнее Одессы поражены три сухогруза, перевозившие вооружение и военное имущество для ВСУ, передает Telegram-канал МО РФ.

Как сообщает Shot, во время атаки были использованы не менее 35 ракет комплексов «Искандер» и гиперзвуковых «Цирконов», а также несколько десятков беспилотников «Герань». Под ударом, как утверждается, оказались объекты транспортной и складской инфраструктуры.

Кроме того, сообщается об уничтожении транспортно-логистического комплекса «Чайка», где местные жители слышали повторную детонацию. Спутники NASA после ударов зафиксировали крупные пожары в промышленной зоне на востоке Киева. По предварительной оценке Telegram-канала, целью могли быть военные предприятия, при этом местные СМИ не зафиксировали запусков ракет американских комплексов Patriot, что связывают с возможным дефицитом боеприпасов для них.

В ночь на 1 августа в Киеве и нескольких регионах Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. По данным местных источников, в столице были поражены несколько нежилых зданий.