Глава Пентагона обвинил CNN во лжи из-за данных о перехватчиках

Глава Пентагона Пит Хегсет опроверг информацию телеканала CNN о критическом истощении американских ракет-перехватчиков. В своем посте в соцсети X он назвал соответствующий баннер ложью и обвинил канал в дезинформации.

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Ранее CNN со ссылкой на источники, знакомые с последним докладом, сообщил, что с начала конфликта с Ираном военные США израсходовали почти 80% ракет для системы THAAD и около половины перехватчиков Patriot. Речь шла о запасах для ключевых средств противоракетной обороны.

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Хегсет опубликовал фотографию телеэкрана с заголовком этой публикации и сопроводил ее резкой критикой в адрес СМИ. «Позор вам», — написал он, добавив, что США «недостаточно ненавидят фейковые новости».

Официальный Вашингтон не приводил собственных цифр по остаткам ракетного арсенала. В Пентагоне комментарии по поводу реального состояния запасов на момент публикации не уточняли.