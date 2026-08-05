На Западе заявили о скорой победе России после одного события
Заблокировав черноморские порты, Россия нанесла колоссальный ущерб украинской экономике. Об этом сообщил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.
По его словам, это имеет множество последствий — не только экономических, но также военных и социальных. В результате блокирования портов Украина фактически превратилась в государство без выхода к морю, добавил Христофору.
Журналист также выразил уверенность в скорой победе России. «Я бы сказал, что Россия практически уже победила на поле боя или как минимум уверенно движется к этой победе. (...) Как только она возьмет Славянск и Краматорск, а я не сомневаюсь, что так и будет, Донбасс на 100 процентов окажется под контролем России», — резюмировал он.
Ранее полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что удары Вооруженных сил России привели к тому, что черноморские порты оказались заблокированы, и Украина лишилась маршрутов снабжения.