Заблокировав черноморские порты, Россия нанесла колоссальный ущерб украинской экономике. Об этом сообщил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.

По его словам, это имеет множество последствий — не только экономических, но также военных и социальных. В результате блокирования портов Украина фактически превратилась в государство без выхода к морю, добавил Христофору.

Журналист также выразил уверенность в скорой победе России. «Я бы сказал, что Россия практически уже победила на поле боя или как минимум уверенно движется к этой победе. (...) Как только она возьмет Славянск и Краматорск, а я не сомневаюсь, что так и будет, Донбасс на 100 процентов окажется под контролем России», — резюмировал он.

Ранее полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что удары Вооруженных сил России привели к тому, что черноморские порты оказались заблокированы, и Украина лишилась маршрутов снабжения.