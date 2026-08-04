МИД Турции прокомментировал атаки ВСУ на сухогрузы в Черном море

Турция серьезно обеспокоена эскалацией конфликта в Черном море, затрагивающей гражданские суда. Об этом говорится в заявлении МИД республики, которое приводит ТАСС.

© Росатом

В турецком внешнеполитическом ведомстве сообщили, что вечером 3 августа турецкие суда Yaşar и Nadezhda подверглись атакам беспилотников после выхода из порта Новороссийск.

Судно Nadezhda перевозило свежие фрукты и овощи из Турции в Россию. Капитан судна Ялчин Шахин заявил ранее, что атаку устроила Украина, применив 6-7 беспилотников. На палубе начался пожар.

Поражены завод, сухогрузы и портовый терминал. Новые удары ВС РФ по объектам на Украине

В результате атаки были ранены несколько членов экипажей судов, в том числе граждане Турции.