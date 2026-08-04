Минобороны выпустило заявление об отступлении ВСУ от российской границы

Вооруженные силы (ВС) России продвигаются вперед в Харьковской области, заставляя украинские войска отступать от границы. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Ранее стало известно, что российские войска взяли под контроль поселок Бакшеевка в Харьковской области.

«Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения», — говорится в сообщении.

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В ночь на 4 августа системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над российскими регионами 320 дронов ВСУ. Под удары попали 19 субъектов России, в том числе Крым, Московский регион и Ленинградская область.