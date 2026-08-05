Собянин сообщил об уничтожении шести БПЛА, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны ликвидировали восемь дронов, которые направлялись к столице. Об этом в среду, 5 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— Силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены восемь БПЛА, летевших на Москву, — написал он в мессенджере МАКС.

В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов.

4 августа глава Домодедово Евгения Хрусталева сообщила, что в городе ликвидируют последствия разлива химических веществ, который произошел в результате прилета беспилотников ВСУ и тушения пожара. Она уточнила, что разлив случился в индустриальном парке «Южные врата».

Мэр обсудила ликвидацию последствий с замминистра экологии Московской области Вадимом Воронцовым, руководством парка и компании «ТД Грасс».

В тот же день три человека пострадали при атаке Вооруженных сил Украины на два муниципалитета Белгородской области.