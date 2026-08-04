Во время визита на оборонный завод в Касселе глава Минобороны ФРГ Борис Писториус случайно раскрыл засекреченные данные о передаче Киеву новейших самоходных гаубиц.

Руководитель оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус выдал засекреченную информацию о передаче Киеву самоходных артиллерийских установок RCH-155, передает ТАСС.

До этого инцидента власти Германии официально не подтверждали поставку данных боевых машин. Было известно лишь о прохождении украинскими военными обучения по управлению этой техникой.

Осматривая производственные мощности концерна KNDS, министр заявил: «Колесная гаубица получила одобрение на Украине».

Политик добавил, что первая отправленная украинским войскам машина находилась на заводе два года назад. Журналисты издания Bild отмечают, что таким образом чиновник подтвердил давнее присутствие систем на украинской территории.

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Установка RCH-155 считается одной из самых современных в своем классе. Машина отличается высокой мобильностью и способна вести прицельный огонь прямо на ходу, одновременно осуществляя поиск новых целей. Скорострельность орудия достигает девяти выстрелов в минуту, однако данных о применении техники в боях пока нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе прошлого года министр обороны ФРГ Борис Писториус передал украинской стороне первую самоходную артиллерийскую установку RCH 155. На следующий день глава немецкого военного ведомства прибыл в Киев с необъявленным визитом для обсуждения военной помощи.

До этого Берлин пообещал поставить ВСУ 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.