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«Остается только подсчитывать убытки»: ВКС ударили по целям на Украине

Алиса Селезнёва

Ударами Воздушно-космических сил России на Украине сломана производственная цепочка крылатых ракет «Фламинго» и разрушен мост в Затоке. Что происходит на украинской территории, разбиралось издание «Царьград».

«Остается только подсчитывать убытки»: ВКС ударили по целям на Украине
© Global Look Press

Военкор Дмитрий Стешин обратил внимание на то, ВКС России провели «самую экономически успешную операцию» на Украине. Так, ударами было уничтожены площадки по производству «Фламинго», а российские ракеты «Бандероль» «успели доставить адресатам неприятный сюрприз». Разрушен и стратегически важный мост в Затоке.

«Киевским стратегам остается только подсчитывать убытки и делать вид, что все идет по плану», - констатировало издание.

При этом аналитики отмечают важность освобождения российскими военными населенного пункта Белый Колодезь в Волчанском районе Харьковской области. Через село проходят железная и автомобильная дороги, связывавшие подразделения Волчанской группировки и тыл. После взятия под контроль населенного пункта «подвоз боеприпасов, продовольствия и подкреплений для врага на этом направлении очень серьезно осложнен».

Ранее стало известно, что российская армия поразила в Киеве предприятие Fire Point, создающее детали для крылатых ракет «Фламинго», завод «Радиоизмеритель», где выпускали оборудование для ракет «Нептун-МД» и другие объекты. Использовалось высокоточное оружие большой дальности.