Ударами Воздушно-космических сил России на Украине сломана производственная цепочка крылатых ракет «Фламинго» и разрушен мост в Затоке. Что происходит на украинской территории, разбиралось издание «Царьград».

Военкор Дмитрий Стешин обратил внимание на то, ВКС России провели «самую экономически успешную операцию» на Украине. Так, ударами было уничтожены площадки по производству «Фламинго», а российские ракеты «Бандероль» «успели доставить адресатам неприятный сюрприз». Разрушен и стратегически важный мост в Затоке.

«Киевским стратегам остается только подсчитывать убытки и делать вид, что все идет по плану», - констатировало издание.

При этом аналитики отмечают важность освобождения российскими военными населенного пункта Белый Колодезь в Волчанском районе Харьковской области. Через село проходят железная и автомобильная дороги, связывавшие подразделения Волчанской группировки и тыл. После взятия под контроль населенного пункта «подвоз боеприпасов, продовольствия и подкреплений для врага на этом направлении очень серьезно осложнен».

Ранее стало известно, что российская армия поразила в Киеве предприятие Fire Point, создающее детали для крылатых ракет «Фламинго», завод «Радиоизмеритель», где выпускали оборудование для ракет «Нептун-МД» и другие объекты. Использовалось высокоточное оружие большой дальности.