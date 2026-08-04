Выяснилось, какие страны НАТО наводили удары по Чехову

В ночь на 4 августа беспилотники ВСУ снова атаковали российские регионы. Наиболее серьезные последствия были зафиксированы в Московской, Ленинградской и Тверской областях. В Московской области в результате налета погибли пятеро человек, еще 10 получили ранения.

Военный эксперт,заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов в беседе с «МК» рассказал, почему враг выбрал юг московского региона и назвал страны НАТО, которые помогают ВСУ выбирать маршруты атак.

Всего за ночь российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 320 украинских беспилотников самолётного типа. Дроны были сбиты над 18-ю российскими регионами.

В муниципальном округе Чехов Московской области не обошлось без человеческих жертв. В промышленной зоне Новосёлки после попаданий беспилотников возникло несколько пожаров. Самое крупное возгорание произошло на складе, также были повреждены электроподстанция и административное здание.

В результате ночного налета на Чехов погибли пятеро человек, ещё десять пострадали. Шестерых раненых доставили в Чеховскую больницу, двоих — в медицинские учреждения Серпухова и Подольска. Ещё два человека после осмотра врачей отказались от госпитализации. У раненых диагностированы осколочные и минно-взрывные травмы, переломы, повреждения мягких тканей и грудной клетки.

В Ленинградской области силы ПВО уничтожили 17 украинских беспилотников. В складской зоне Красного Бора Тосненского района повреждён логистический комплекс, где после атаки начался пожар.

Ещё один склад-хаб был повреждён в посёлке Эммаус Калининского округа Тверской области. Обломок сбитого беспилотника частично повредил стену складского помещения.

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о террористическом акте по фактам ударов украинских формирований по гражданским объектам, в том числе складским помещениям в Московской и Ленинградской областях.

По словам военного эксперта Владимира Попова, этими ударами Киев выполняют определенную задачу - «показухой обеспечить своё присутствие и свои победы в этом военном конфликте».

- Хотим мы или нет, в какой-то степени это у них получается, - говорит генерал. - Они берут отдельные регионы и начинают их обрабатывать и бьют не по одной точке, скажем, по Московскому региону или Ленинградской области, а также по нашим южным регионам или Уралу.

В Минобороны сделали заявление после налета дронов ВСУ на Подмосковье

Это говорит о том, что противник просто организуют демонстративные действия. Им надо любой ценой отчитаться перед Западом и, конечно, максимально обострить обстановку внутри нашей страны. Налёты на склады, удары по гражданским объектам - это все делается только для отчётности и нагнетания нездоровой обстановки внутри общества. Тем более, там прекрасно знают, что до выборов в Госдуму остался месяц. Думаю, что противник будет продолжать действовать в том же духе и сохранять интенсивность, несмотря на то, что объявленные Зеленским 40 дней террора подошли к концу. Тем более, что запасов беспилотников, «спящих ячеек» внутри нашего государства, схронов, которые были заложены даже не в этом году, у киевского режима пока достаточно.

- Видно, что в этот раз противник намеренно бил по югу Московского региона. По какому принципу им выбирается конкретная область?

- Американцы, французы и немцы, зная карту нашего ПВО, помогают ВСУ просчитывать наиболее удачные маршруты. Они просчитывают состояние нашего ПВО на различных участках. Натовцы это реально видят благодаря космической радиотехнической разведке, и поэтому уколы наносятся именно по менее защищённым на данный период времени местам.

Никто не может держать систему ПВО в постоянной готовности по всей территории. Это практически невозможно, потому что необходимо проводить техническое обслуживание радаров, делать технологические перерывы. Хотя бы потому, что техника от беспрерывной работы перегревается.

Радиолокационная станция, допустим, отработала 300 часов, после этого ее необходимо полностью обесточить, подождать, кода остынет и аккуратненько провести регламентные работы, иначе она завтра «сдохнет» и тогда вообще не будет никакого контроля. Противник нащупывает, мониторит наши графики.

Где-то они угадывают, где-то нет. Но им все равно, потому что главное, отчитаться, что они попытку осуществили. Но повторюсь, скорее всего, этими вопросами планирования ударов занимаются не украинские специалисты, а натовские. Работают немцы, французы, англичане в комплексе со специалистами других стран, и не без помощи США.