Российские военные нанесли удары по подземному сооружению, которое соединяло Славянск и Краматорск. По информации источников, эта коммуникация использовалась украинскими подразделениями для скрытого перемещения личного состава и боеприпасов между двумя городами, которые киевские силы долгое время превращали в мощные оборонительные узлы.

Военный эксперт Ян Гагин в беседе с порталом АиФ пояснил, что противник заранее готовился к обороне этих населённых пунктов, опираясь на инфраструктуру, заложенную ещё в советский период. Промышленные объекты и подземные цеха, построенные с учётом стандартов защиты, включая противоядерные укрытия, были адаптированы под нужды армии. Кроме того, ВСУ активно возводили новые ветки подземных переходов, создавая разветвлённую сеть, которая позволяла эффективно маневрировать резервами между городами.

Гагин подчеркнул, что борьба с такими инженерными сооружениями требует особого подхода. Как только разведка фиксирует точное расположение подобных объектов, в работу включаются воздушно-космические силы, применяющие фугасные авиабомбы и ракеты. По мере продвижения войск к этой задаче подключается тяжёлая артиллерия и крупнокалиберные миномёты. В распоряжении российской армии имеется специализированное оружие для поражения бункеров, которое гарантированно выводит из строя любые бетонные укрепления и лабиринты.

Стало известно о решении командования ВСУ оставить солдат в Константиновке

Военный обозреватель Михаил Онуфриенко в комментарии для aif.ru сообщил о сосредоточении крупных сил ВСУ на подступах к Славянску. По его оценкам, численность группировки достигает 50 тысяч человек, а укрепления на данном направлении создавались более 10 лет. Эксперт отметил, что предстоящие бои будут крайне тяжёлыми, поскольку перед российскими штурмовыми подразделениями стоит плотная городская застройка с непрерывными оборонительными линиями.

Тем временем Минобороны РФ обнародовало кадры работы штурмовиков Южной группировки войск в районе трассы между Константиновкой и Алексеево-Дружковкой. Военные продолжают продвижение в сторону населённых пунктов Дружковской общины, одновременно нанося удары по выявленным позициям, технике и складам снабжения противника.