МО: продолжаются удары по используемым ВСУ судам и инфраструктуре портов

Российские войска продолжают наносить удары по используемым ВСУ портам, судам и портовой инфраструктуре, сообщает Минобороны России.

«Вооружённые Силы России продолжают нанесение ударов по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры нанесения ударов расчётами «Герань-4 Сикер» по семи сухогрузам, осуществлявшим доставку грузов для ВСУ в Черноморской операционной зоне.

В частности, ВС России поразили Черноморский завод автомобильных агрегатов и портовый терминал ВСУ.