Названы причина отказа Трампа поставлять ракеты Patriot Украине

Отказ президента США Дональда Трампа поставлять оружие Украине является его переговорной стратегией. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог, заместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ Николай Новик.

«Это стратегическая непредсказуемость как метод, сознательное нежелание давать какой-либо стороне гарантии. Такой подход раздражает и Киев, и европейских союзников, неуверенных в американских обязательствах», — рассказал исследователь.

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Новик также напомнил, что США продолжают участвовать в иранском конфликте, где они столкнулись с истощением запасов вооружений. Поэтому дальнейшая поддержка Украины становится риском для администрации Трампа.

31 июля Трамп заявил, что США не давали согласия на производство Украиной ракет для зенитных ракетных систем Patriot, хотя ранее Владимир Зеленский утверждал обратное. По данным украинского издания «Страна.UA», президент США надеялся добиться компромиссов со стороны Украины и Евросоюза, поэтому первоначально и пообещал предоставление лицензии.