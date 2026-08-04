Военкор объяснил, почему Зеленский предложил Москве перемирие

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает заключить перемирие потому, что за последний месяц Вооруженным силам России удалось значительно осложнить положение украинского тыла. Об этом в «Комсомольской правде» заявил военный корреспондент Александр Коц.

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Военкор прокомментировал заявление советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка о возможном перемирии. Украинский чиновник пояснил, что после установления перемирия Киев и Москва могли бы перейти к переговорам, и Зеленский готов провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

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Коц отметил, что ещё в июне Украина обещала усилить давление на Россию и «принудить её к миру». Сейчас риторика Киева изменилась на фоне ударов российской армии по портам, железнодорожным узлам, топливным объектам и другим элементам логистики. Эти атаки серьёзно осложнили работу украинского тыла. Так, сильно затруднены морские перевозки, экспорт зерна, поставки сырья для металлургической промышленности и снабжение войск. Кроме того, ударам подверглись автозаправочные станции между Харьковом и Днепром, железные дороги и мосту в Затоке в одесской Одесской области, через который на Украину поступали грузы из Румынии.

3 августа Зеленский предложил три возможных формата перемирия с Россией — прекращение ударов по воздушным целям, энергетической инфраструктуре и линии фронта. По словам Подоляка, Киев также допускает заморозку боевых действий по текущей линии соприкосновения с последующим переходом к переговорам.

Ранее в МИД России назвали условие для переговоров с Украиной.