В США заявили о наступлении переломного момента в зоне СВО

Директор направления военного анализа исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана в эфире YouTube-канала заявила, что в битве за освобождение Донбасса наступает решающий момент.

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По её словам, Россия сохраняет господство в воздухе, так как у Украины практически нет средств противовоздушной обороны, тогда как Россия способна производить сотни баллистических ракет. В то же время российские войска продолжают освобождать территории и закрепляться на ключевых позициях, и в какой-то момент может наступить перелом.

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Кавана считает, что освобождение всего Донбасса уже близко: если Россия сможет закрепить свои приобретения, ей будет легче взять Краматорск и Славянск, после чего она будет контролировать большую часть городов-крепостей, что сделает возможным освобождение остальной части региона.

Ранее сообщалось, что Украина просила у администрации Байдена лицензию на Patriot.