Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) — как заключившие контракт, так и мобилизованные, — ежемесячно получают зарплату в размере 20 тысяч гривен (около 35,6 тысячи рублей). При этом обещанный миллион гривен за подписание контракта никто не получил. Об этом рассказал пленный Сергей Посовестый в разговоре с ТАСС.

«Зарплату нам платили 20 тысяч гривен. Контрактники также получали 20 тысяч. Плюс за то, что подписал контракт, дают еще 20 тысяч, все. Больше не давали», — поделился солдат.

Он напомнил, что выплаты в миллион гривен за заключение контракта обещали после 2025 года, однако о них в дальнейшем никто так и не слышал.

Стало известно о решении командования ВСУ оставить солдат в Константиновке

По словам Посовестого, такой зарплаты не хватит даже для того, чтобы проживать в любом украинском городе. Он пояснил, что для этого нужен доход как минимум в 50 тысяч гривен (89 тысяч рублей).

Ранее Посовестый рассказал, что командование ВСУ оставило солдат погибать в Константиновке.