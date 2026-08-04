На Украине рассказали о критической массе дезертиров в ВСУ

Член оборонного комитета Верховной Рады Сергей Рахманин в интервью «Украинской правде» рассказал о критической массе дезертиров из рядов Вооруженных сил страны (ВСУ).

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«Это критическая масса людей, которую не дополучают вооруженные силы. Мне известны цифры, но, к сожалению, я не уполномочен эти цифры озвучивать. Но это критическая цифра», — подчеркнул депутат.

По его словам, предложенные меры, вроде упрощения перевода в другую часть или высокие выплаты за службу по контракту не решат проблему. Рахманин отметил, что человек не хочет никуда переводиться, поскольку не готов служить в армии. Кроме того, условные семь тысяч долларов по контракту также не нужны людям, которые готовы заплатить 30-40 тысяч долларов за то, чтобы не служить вообще.

ВСУ понесли колоссальные потери в Сумской области

Ранее стало известно, что генштаб ВСУ убедил президента Украины Владимира Зеленского значительно сократить количество забронированных от мобилизации. Причина в том, что Киев не может выполнить план по набору новых бойцов в украинскую армию уже 27 месяцев.