ВСУ атаковали шедшее из Турции в Россию судно с овощами и фруктами

Украинские беспилотники атаковали в Черном море турецкое судно, перевозившее овощи и фрукты из Турции в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство İHA 3 августа.

Судно направлялось из турецкого Самсуна. Капитан судна Ялчын Шахин рассказал, что атаку совершила украинская сторона с использованием шести-семи беспилотников, что привело к пожару.

«Атака произошла примерно в 16.30 по турецкому времени (совпадает с московским — прим. ред.)… После атаки беспилотников на турецкое судно… следовавшее с грузом свежих овощей и фруктов в Россию, на борту возник пожар», — говорится в публикации.

В результате происшествия ранения получили четыре члена экипажа, в том числе трое граждан Турции. Экипаж самостоятельно приступил к тушению пожара. Он также сообщил, что все находившиеся на борту живы.