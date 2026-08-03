В Минобороны отчитались о перехваченных за день украинских дронах

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за день перехватили и уничтожили 58 украинских беспилотников над территорией России, об этом отчитались в Минобороны РФ.

Дроны самолетного типа были сбиты в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областями, Краснодарским краем и Черным морем.

Ранее стало известно, что трехлетний ребенок и его бабушка пострадали при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на хутор Первомайский Краснояружского округа в Белгородской области.