В Сумской области российские войска нанесли точечный удар по сети подземных сооружений, оборудованных украинскими военными в посёлке Хотень. По данным Telegram-канала «Северный Ветер», разведывательный беспилотник зафиксировал последствия атаки на территории, где находились разветвлённые укрытия и огневые позиции. Удар был нанесён после того, как разведка вскрыла наличие глубоко эшелонированной обороны противника.

Украинские подразделения устроили укреплённый район на лугу за рекой Олешня, который включал блиндажи, ходы сообщения и огневые точки. Эта позиция должна была стать заслоном на пути штурмовых подразделений группировки войск «Север», позволяя ВСУ задержать продвижение российских сил. Инженерные сооружения были тщательно замаскированы, однако не ушли от внимания воздушной разведки.

После обнаружения объектов командование приняло решение о нанесении удара силами авиации. Боевые самолёты поразили подземную инфраструктуру в несколько заходов, используя высокоточные боеприпасы. По предварительным данным, в момент удара в укрытиях находилось около тысячи военнослужащих.

Объективный контроль осуществлялся с помощью разведывательного БПЛА, который передавал кадры в реальном времени. Опубликованные видеоматериалы демонстрируют полное разрушение укреплений. На месте бывшей позиции видны воронки и завалы. По оценкам военных аналитиков, атака нанесла серьёзный урон оборонительным планам ВСУ на этом участке, лишив их ключевого опорного пункта.