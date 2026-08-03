Раскрыт ответ России на теракты Украины

Россия не прибегает к ситуативным «ответным акциям» на каждый налет дронов ВСУ, ведя работу против украинской армии на постоянной основе. Как сообщает aif.ru, об этом заявил основатель учебного центра БПЛА, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Он пояснил, что ВС РФ придерживаются тактики ежедневного комплексного воздействия на инфраструктуру ВСУ — целями становятся военные заводы и объекты энергетической инфраструктуры.

«Вот эта работа производится практически ежедневно. В какие-то дни больше ракет, в какие-то дни меньше. Но работа эта происходит вне зависимости от ударов противника, просто на ежедневной системной основе», — заявил Кондратьев.

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Эксперт добавил, что приоритетом является именно планомерное истощение военных и энергетических объектов украинской армии.